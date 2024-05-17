Mahkeme iki kere iptal etti, bakanlık yeniden onayladı: Tarım arazisine maden!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

Dega Hafriyat İnşaat şirketi, Yeşilyurt’un Seyituşağı Mahallesi’ndeki tarım alanlarında gerçekleştirmek istediği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için ilk adımı 2012’de attı.

Şirketin projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Daha sonra açılan davanın ardından mahkeme, “Aynı şirket tarafından birbirine bitişik iki maden ocağının ayrı ayrı gösterilerek 25 hektardan küçük iki ayrı proje olarak sunulmasının projeyi ÇED raporu hazırlama sürecinden kaçırma niyeti olarak değerlendirildiği görüşüne yer verildiğini” belirterek ÇED gerekli değildir kararını iptal etti.

Kararın ardından şirket 2019’da 53.21 hektarlık yeni bir projeyle bakanlıktan “ÇED olumlu” kararı aldı. Bu projeye ilişkin açılan davanın ardından da Malatya İdare Mahkemesi projenin hayata geçmesi durumunda yeraltı sularının, çevresindeki tarım alanlarının, hayvancılığın olumsuz etkileneceği, ortaya çıkan tozun sağlığa zararlı olduğunu belirterek yeni projeye verilen onayı da iptal etti.

Yaşam savunucularının karşı çıktığı, 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte mahkeme iptalinin ardından İnceleme Değerlendirme Komisyonu’yla (İDK) proje sürecine yeniden başlandı. Tarım alanlarında etkili olacak 53.12 hektarlık projeye bakanlık bir kez daha “ÇED olumlu” kararı verdi. Bununla birlikte alanda yılda 1 milyon 170 bin ton üretim yapılacak.

