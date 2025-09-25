Mahmut Tanal'dan barınma sorunu için açık çağrı: 'Melih Gökçek derhal çıkarılmalı, öğrenciler yerleştirilmeli'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gündeme getirdi.

X hesabından paylaşım yapan Tanal, çağrıda bulunarak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda hâlâ oturan eski Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek derhâl çıkarılmalıdır. Kamu malı kişisel menfaat için değil, öğrencilerin barınma hakkı için kullanılmalıdır. Yurt bulamayan öğrenciler belediyeye ait bu konutlara yerleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Öğrencilerin Barınma Krizi Derhâl Çözülmelidir.

Üniversiteler açıldı ancak binlerce öğrenci hâlâ KYK yurtlarından yararlanamıyor. Yurt hakkı kazanan öğrenciler ise çoğu zaman eğitim gördükleri üniversitelere kilometrelerce uzak yerlerde, 3–4 araç değiştirerek, günde 3–4 saatini yollarda harcayarak eğitimine ulaşmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez.

Anayasa’nın 42. maddesi eğitim hakkını güvence altına alırken, 2. maddede tanımlanan “sosyal devlet ilkesi” devlete öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılama yükümlülüğü yüklemektedir. Eğitim hakkı barınma hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Barınma olmadan eğitim hakkından söz edilemez!

Öğrencilerin mağduriyetini gidermek için:

•KYK yurtlarında “misafir öğrenci” uygulaması derhâl hayata geçirilmelidir.

•Üniversiteler ile KYK yurtlarının adres ve yerleşim planlamasında eşgüdüm sağlanmalıdır.

•Türkiye genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler öğrencilere tahsis edilmelidir.

•Gerekiyorsa deprem döneminde olduğu gibi bir “barınma seferberliği” ilan edilmeli, tek bir öğrencinin dahi açıkta kalmasına izin verilmemelidir.

Gençlerimizi ya yolda ya da sokakta bırakmak, sosyal devlet anlayışına da kamu vicdanına da aykırıdır. Bakanlığı ve KYK Yurtları Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz: Barınma hakkı sağlanmadan eğitim hakkı hayata geçmez."

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in belediyeden devraldığı evi geri istemişti.

Yavaş, "Gökçek, usulsüz oturduğun o ev var ya, mahkeme kararıyla tespit edildi. Çık bakayım, hadi çık. Ankara halkının malını geri ver!" demişti.