Mahsun Kırmızıgül’den ‘Rojin Kabaiş’ isyanı! 'Meclis reddetti, neden?'

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma tartışmaları sürüyor. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu ve son gelişmeler, olayın aydınlatılmasında çelişkili izlenimler yarattı.

Avukat Zeynep Demir, yapılan incelemede Kabaiş’in göğüs kısmı ile vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA örneği tespit edildiğini duyurmuştu.

Buna karşın, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda cinsel saldırıya dair tıbbi bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Soruşturmanın Meclis gündemine taşınması için verilen araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddi, kamuoyunda geniş tepki yarattı.

Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Meclis’in kararı üzerine sosyal medya hesabından sert bir tepki paylaştı. Kırmızıgül, paylaşımında Meclis’i “susmakla” eleştirerek, adaletin sağlanması için neden gecikildiğini sordu ve vatandaşlara empati çağrısında bulundu. Kırmızıgül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Rojin Kabaiş.

Van’da yaşadı; bir sabah kayboldu, günler sonra cansız bedeni bulundu. Bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi.

Ve “araştıralım” dendiğinde, Meclis reddetti. Neden? Siz halkın vekili değil misiniz? Halk için siyaset yapmıyor musunuz?

Meclis susunca, Van’da da çoğunluk sustu. Ve sessizlik daha çok büyüdü.

Bu ülkenin insanları vicdansız ve merhametsiz değildi; ne oldu bize? Olaylara sessiz kalınılması , üzerine gidilmemesi utanç verici.

Adaletin yerini bulması için daha ne bekleniyor? Bir evladın canı alındı. Soru net: Neyi bekliyorsunuz?

Bugün Rojin için adalet isteyen bizler kendi çocuklarımız için ses veriyoruz. Çünkü adalet, bir gün hepimize lazım olacak.

Adaletin terazisiyle oynanmaz.. Bir gün o terazinin kefesine siz de çıkarsınız. Adaletin gözünü kör etmeyin.

Bir an durup empati kurun: Kendi kızınıza, eşinize, kız kardeşinize Rojin’e yapılanlar yapılsaydı ne hissederdiniz? Bu olayda failleri ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak devletin görevidir. Eğer bu cinayetlerle yeterince ilgilenmezseniz, çocukları öldürülen anne ve babaların ahı inanın peşinizi bırakmaz."