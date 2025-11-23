Makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Kendirci'nin dosyasına 'gizlilik kararı' getirildi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, 14 Kasım’da birlikte çalıştığı kalfa Habip Aksoy ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından basınçlı kompresörün makatına tutulmasıyla ağır şekilde yaralandı.

KURTARILAMAMIŞTI

Atölyede maruz kaldığı bu saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Kendirci, verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 19 Kasım’da hayatını yitirdi.

Olayın ardından Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşananların bir işkence değil, “şakalaşma sonucu meydana gelen bir olay” olduğu ileri sürülmüştü.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Ajans Urfa’daki habere göre avukatlar, dosyaya ilişkin bilgi almak için yaptıkları başvurunun savcılık tarafından “gizlilik” gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.