Malatya’da 6 Şubat’ta eğitime 1 gün ara verilecek

Malatya Valiliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla kabir ziyaretleri ve anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kurum yöneticilerinin gerekli tedbirleri alarak hizmetlerin aksamamasının sağlanacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, anma programlarına katılacak veya kabir ziyareti yapacak olan, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ve birinci ile ikinci dereceden yakınlarını depremde kaybeden çalışanların 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.