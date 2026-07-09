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Malatya'da evde çıkan yangın ormana sıçradı: 2 ev zarar gördü

Malatya'da evde çıkan yangın ormana sıçradı: 2 ev zarar gördü

9.07.2026 11:00:00
Güncellenme:
DHA
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Malatya'da evde çıkan yangın ormana sıçradı: 2 ev zarar gördü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormana ve başka bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü.
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Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'ndeki bir evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, başka bir eve ve ormana sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 13 personelle yapılan müdahale sonucunda yangın, farklı eve sıçramadan söndürüldü.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Yangında 2 ev ile 20 dönüm orman zarar gördü. Ayrıca ekipler tarafından gündüz yapılan kontrollerde fark edilen, yangının çıktığı ormandaki kaplumbağa kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken; başlatılan inceleme sürüyor. 

İlgili Konular: #Yangın #Malatya