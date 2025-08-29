Malatya'da zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 7 yaralı!

Kaza, dün akşam saatlerinde Gedik Mahallesi'nde meydana geldi.
A.M.'nin kullandığı otomobil ile D.K.'nın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ö.C.U.'nun kullandığı ve E.D.'nin kullandığı otomobiller, kazaya karışan araçlara çarptı.
1'İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı.
7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.