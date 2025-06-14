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Malatya'daki 3.9'luk depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama!

Malatya'daki 3.9'luk depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama!

14.06.2025 16:42:00
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Haber Merkezi
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Malatya'daki 3.9'luk depremin ardından Ahmet Ercan'dan açıklama!

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Malatya'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Malatya'da 11.54 sıralarında gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"YORUM GEREKTİRMEZ"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya Pütürge’de olan M3,9luk artçı depremcik yorum gerektirmez. Depremler M5,5’dan büyük olmadıkça, yorum yapmak ya da sözde halkı uyarmak bilimsel olarak gereksiz olup, topluma korku salmaktan başka bir yararı yoktur."

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