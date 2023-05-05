Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi enkaz altında can verdi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 20:36

Güncelleme: 05.05.2023 - 21:37

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Binanın enkazı altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.