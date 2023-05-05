Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi enkaz altında can verdi
Malatya'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, enkaz altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Binanın enkazı altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
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