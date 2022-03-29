Malatya'da bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Enes Yıldırım (34) yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA
29 Mart 2022 Salı, 08:53
Malatya'da bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Battalgazi yolu kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde tüfekle yaralı olduğu tespit edilen Enes Yıldırım'ın (34) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.



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