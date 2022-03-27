İzmir'de yol verme cinayetinde yeni gelişme
İzmir'de yaşanan yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafikte yol verme kavgasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada 30 yaşındaki O.G. ile N.C. birbirine girdi.
İddiaya göre, çıkan arbedede darbedilen O.G., bir süre sonra kardeşi 20 yaşındaki Batuhan Güler’in yanına gitti.
İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTILAR
İki kardeş, O.G.’yi darbeden kişinin telefon numarasını bularak ve konuşmaya geleceklerini söyleyerek N.C.’nin evine gitti. Bu esnada N.C.'nin evinden iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu karnına saçmalar isabet eden Batuhan Güler karnından, kardeşi O.G. ise ayağından yaralandı.
Pompalı tüfekle ağır yaralanan Batuhan Güler hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, ağabey O.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Olayın ardından cinayet şüphelisi N.C., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay sırasında N.C.'nin evinde bulunan ve ekipler tarafından aranan Ö.K. de emniyet ekipleri tarafından yakalandı. N.C. ve Ö.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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