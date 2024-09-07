Malatya’da konteyner yangını
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde, İplikçi sokaktaki bir konteynerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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