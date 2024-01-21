Malatya’da otomobil drenaj kanalına düştü: 3 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 19:30
Malatya’da otomobil drenaj kanalına düştü: 3 yaralı
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Feci kaza, gündüz saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Tataruşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen O.K. (38) idaresindeki 34 JA 9441 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak drenaj kanalına düştü.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.K. (32), K.K. (62) ve Ç.A. (55) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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