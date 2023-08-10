Malatya’dan Bornova Belediye Başkanı İduğ’a teşekkür ziyareti

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:18

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:18

Kahramanmaraş depreminden sonra bölgeye çadır kentler kurarak depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışan, onlarca TIR yardım malzemesini bölgeye gönderen, çadırkent içinde kreş açan, İzmir’e gelen pek çok depremzedeyi de yurtlarında ve sosyal tesislerinde ağırlayan Bornova Belediyesi’ne bölge halkından teşekkür geldi.

Bölge halkı adına Başkan İduğ’u ziyaret eden Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, “Bornova Belediyesi bir ilçe belediyesi olarak bizler için var gücüyle çalıştı. Sadece Malatya’ya değil 11 ile yetişti. Bir tarih yazdı. Bu büyük bir başarı. size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Bornova Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Sizlerin yanında olmak, yaralarınızı sarmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Her zaman sizlerin yanındayız. Böyle bir felaket burada yaşansaydı sizlerin de bizim yanımızda olacağınızı biliyoruz. Çadırlarda yaşamın giderek zorlaştığının farkındayız. Umarım en yakın zamanda oradaki enkaz kaldırılır ve hasarlı olan binalar yıkılır. Depremzede vatandaşlarımızın da önce konteynerlere, ardından da binalara geçişi sağlanır”dedi. Birleşmiş Milletler’in Türkiye’yeki depremzedeler için fonu olduğunu da belirten Başkan İduğ, “Depremzedeler için konteyner desteği verecekler. Biz bunun sözünü aldık. Bunlar geldiği zaman ihtiyaç duyulan uygun alanlara yerleştirilecek” diye konuştu.