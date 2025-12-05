Maliye bürokrasisine çifte zam: ‘Bal tutan parmağını yalıyor!’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2026 Bütçesi’nin maddelerinin görüşmeleri sırasında verilen son dakika önergesi ile bazı kariyer meslek mensupları ve bazı üst düzey bürokratların maaşlarına yaklaşık 30 bin liraya varan tutarlarda seyyanen zam yapılması öngörülmüştü. Komisyonda oy birliğiyle kabul edilen ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan önergenin içerisinde Maliye bürokratları için ayrıca bir zammın daha olduğu ortaya çıktı. Buna göre bu personelin maaşlarında önce 30 bin liraya kadar varan tutarda artış yapılacak. Buna ek olarak yine yaklaşık 30 bin liraya kadar da ek zam verilebileceği belirtiliyor. Düzenlemede şöyle deniliyor:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatının 375 sayılı KHK’ya ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan kadrolarında bulunanlar ile bu idarelerin kadrolarında olup mali hakları mevzuat uyarınca anılan cetvellerde yer alan kadrolar esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenlerden, temel makro plan ve programların hazırlanmasına, bütçe, kamu gelir ve harcama politikalarının planlama ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesine, mali disiplinin güçlendirilmesine, mali yönetim ve kontrol faliyetlerinde etkinliğin artırılmasına, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine yönelik görevler ile bu kadrolarda olup ilgili mevzuatında anılan bakanlık ve başkanlıklara verilmiş diğer görevleri yürütenlere en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılır.”

Ayrıca bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti de yapılmayacak.

‘BAL TUTAN PARMAĞINI YALIYOR’

Düzenlemeye hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’den de tepki geldi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Bal tutan parmağını yalıyor” ifadesiyle tepkisini dile getirirken, şöyle devam etti:

“Toplu sözleşmede müdürlere, mühendislere 20 Puan, GİH ve YHS personeline 10 puan ek ödeme verilirken ‘daha fazlasını vermeye bütçemiz yetmez’ diyen, kamu görevlilerinin tüm haklı sebeplerini görmezden gelen Maliye bürokrasisi, fırsatını bulmuşken kendilerine iki ayrı zammı tek düzenlemede yapma yolunu seçti. Önergenin önceki maddelerinde bulundukları kadroları üzerinden ortalama 30 bin TL ücret artışı yapılması zaten varken, bir de yaptıkları bazı görevleri gerekçe gösterip ilave 30 bin TL daha ücret artışının yer almasını tüm memurlarımız sorguluyor.”

BUNLAR SİZİN GÖREVİNİZ DEĞİL Mİ?

Tonbul, görevlerini yerine getirip hak ederek aldığı ücreti ile ailesinin ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan milyonlarca kamu görevlisine yapılacak iyileştirmeleri “bütçe açığı gibi görenlere ”; zor koşullarda mesai gözetmeksizin çalışan personel için zam talep edildiğinde, “Bunun için işe alındılar, zaten görevi olan bir konu için ayrıca ücret istiyorsunuz” diyenlere bazı sorular yöneltti. Tonbul, “Temel makro planları hazırlamak Maliye Bakanlığı’nın görevi değil mi? Bütçe, gelir ve harcama politikaları Maliye Bakanlığı’nın görevlerinden değil mi? Mali yönetim ve kontrol faaliyetleri Maliye Bakanlığı’nın görev alanı dışında mı? Sizler hangi görevleri yapmak için kamuda istihdam ediliyorsunuz? Kadronuz üzerinden aldığınız yetmiyor da kendi işinizi yaptınız diye ilave zam mı istiyorsunuz?” sorularını gündeme getirdi.

‘ÇİFTE ZAM ALANLAR VAR’

“65 aydır görülen en düşük aylık enflasyon rakamında önerge zammının etkisi var mıdır diye soruyoruz” diyen Tonbul, “Bu önergede gerçekten zam yapılması gereken bir kısım kamu görevlisi lehine yapılan doğrular var ama yanlışlar da var, çifte zam alanlar da var. Bu önergede mühendisler yok, müdürler yok, bir kısım uzman ve denetmen yok, şefler, memurlar yok, tekniker, teknisyen yok, yardımcı hizmetler sınıfı yok, emekliler yok” değerlendirmesini yaptı.

‘YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN’

Tonbul, milyonlarca kamu görevlisinin “çifte zam alan” maliye bürokrasisine kendi işini yapıyor diye iki defa zam yapılmasını anlayamadığını, anlamlandıramadığını da vurguladı. Tonbul, “Milyonlarca kamu görevlisi kendisine bu bütçeden yeterli pay verilmediğini görüyor ve söylüyor. Gazi Meclis’imizden kamu görevlilerimizin beklentisi açık ve nettir: Bu yanlıştan dönülsün, kamu görevlileri ve emeklilerine bütçeden hakkı verilsin” dedi.