Maltepe Belediyesi’nden Sancaktepe Belediyesi’ne yanıt: Esefle kınıyoruz

Yayınlanma: 13.04.2023 - 19:08

Güncelleme: 13.04.2023 - 19:08

Maltepe Belediyesi, deprem bölgesinde çocuklara yönelik 23 Nisan etkinlikleri gerçekleştirdi. Eğlenceli animasyon gösterileri ve çocuk tiyatrolarının sahnelendiği etkinlikler, Sancaktepe Belediyesi tarafından hedef alındı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Maltepe Belediyesi’nin “AKP’li belediyelerin hizmetlerine çöktüğü” iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediyesi, iddiayı iftira olarak nitelendirerek, “Sancaktepe Belediyesi’nin paylaştığı videoda yaptığı açıklamayı üzüntüyle izledik. Söz konusu alanda belediyemizin tiyatro ekibi çocuklar için 45 dakikalık bir oyun sergiledi” dedi.

“YAKIŞMAYACAK BİR DAVRANIŞ”

Çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri etkinliğin böyle hedef alınmasına tepki gösteren Maltepe Belediyesi, “Çocuklarımızın yaşadığı travmayı unutturmak, acılarını hafifletmek için gerçekleşen etkinliğimizi görmezden gelerek alana astığımız bir pankart üzerinden belediyemizi karalamak, insanlarımıza yardım için gittiğini söyleyen bir belediyeye yakışmayacak ve yadırganacak bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediyesi’ni deprem bölgesinde yaptığı yardımlardan dolayı “alkışladığını” belirten belediye, “Üzerinde ‘Dayanışma İyileştirir’ yazan pankartımızdan hem de böylesi bir süreçte neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çektiğimizi belirtiyor, el ele vermemiz gerekirken rant devşirme uğruna algı operasyonuna girişmesini esefle kınıyoruz” dedi.

ÇADIR KENTLERDE ÇOCUK TİYATROSU

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve köylerindeki çadır kentlerde “Küçük Prens” isimli oyunu sahneleyen Maltepe Belediyesi, imzalı “Dayanışma İyileştirir” pankartlarının etkinliklerin gerçekleştiği çadırlara asıldığı ve etkinlik bitiminde toplanarak, diğer oyun bölgesine taşındığını ifade etti.

Çadır kentlerde gerçekleştirdiği etkinliklerden görüntüleri de paylaşan belediye yaptığı paylaşımda, “Polemiklere ve iftiralara değil, çocukların gözlerine bakıyoruz. #23Nisan etkinliklerimiz kapsamında Malatya’daki çadır kentlere (Doğanşehir dahil) çocuk tiyatrosu götürdük. Birlikte eğlendik, birlikte güldük. Çünkü #Dayanışmaİyileştirir” notunu düştü.