Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:03

Kaza, 20 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında, Maltepe - Sancaktepe Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Bedirhan Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetindeki 34 ECJ 575 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Maltepe Cezaevi yol ayrımında bariyerlere çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Sürücü Aslan bariyerlere çarpan aracın içinde sıkışırken, Aslan'ın yanında oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinden çıkardığı sürücü Bedirhan Aslan ile hafif yaralı kişiyi ambulansa Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.