Feci kaza: Alt geçit yerine otoyoldan geçerken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

19 Mayıs 2022 Perşembe, 14:16

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik-Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs alt geçit olmasına rağmen otoyol üzerinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Pendik istikametine giden Yaşar C. idaresindeki 57 ABA 275 plakalı otomobil, yola atlayan şahsa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya tanık olan otomobil sürücüsü Emrah A., "Olay tam burada gerçekleşti. Yanımızda tır vardı, yola devam ediyordu. Tırdan kurtulunca benim önüme düştü. Ben arabayı otoyolda durdurmayı başarabildim fakat yanımda sol şeritte ilerleyen otomobil hızını kesemedi ve adama çarptı. Hemen yanımızda alt geçit vardı ama kullanmamış arkadaş" dedi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.