Maltepe'de Nursel Bircan'ı çekiçle öldüren Kamil Hakan Karabulut adliyeye sevk edildi
Maltepe'de annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan'ı başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra yakalanan Kamil Hakan Karabulut adliyeye sevk edildi.
Maltepe, Zümrütevler mahallesinde dün meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nursel Bircan annesine bakıcılık yaptığı Kamil Hakan Karabulut tarafından başına çekiçle vurularak öldürülmüştü.
Polis olaydan hemen sonra aynı evde Kamil Hakan Karabulut'u gözaltına almıştı. Cinayet sırasında Nursel Bircan'ın 8 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Kamil Hakan Karabulut, demans hastası olan 83 yaşındaki annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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