Maltepeli kadınlar için şiddetle mücadele semineri düzenlendi

02 Aralık 2021 Perşembe, 14:47

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde “Bugünün ve geleceğin güçlü kadınları: Haklarını bil ve koru” konulu bir seminer düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye başlanan seminerlerde sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Gözde Göktürk tarafından iki yönlü verilen seminerde, şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir?, şiddetin resmi mercilere bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır?, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?, koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda bilgi verildi.

Seminerler 6-7 Aralık’ta Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki eğitimle son bulacak.