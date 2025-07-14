Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manavgat Belediyesi meclis üyeliğinde 'istifa' tartışması: YSK'den kritik açıklama!

Manavgat Belediyesi meclis üyeliğinde 'istifa' tartışması: YSK'den kritik açıklama!

14.07.2025 10:24:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Manavgat Belediyesi meclis üyeliğinde 'istifa' tartışması: YSK'den kritik açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu, Manavgat Belediyesi’ndeki, "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve istifa eden bir belediye meclis üyesinin 5 gün sonra istifasını geri çekmesini kabul eden Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararını “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırdı.

Manavgat Belediyesi’nde, "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan tutuklanan ve istifa eden belediye meclis üyelikleri yerine getirilecek yedek üyelerle ilgili tartışmaya Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son noktayı koymuş, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri gereği istifa eden üyeler yerine CHP’li yedek üyelerin belediye meclis üyesi olarak belirlenmesine karar vermişti.

İSTİFASINI 5 GÜN SONRA GERİ ALDI, İŞLEME KONULMAMASINI İSTEDİ

Ancak, 7 Temmuz 2025 tarihli dilekçe ile belediye meclis üyeliğinden istifa eden Mehmet Engin Tüter, 12 Temmuz 2025 tarihli dilekçe ile istifasını geri aldı ve istifasının işleme konulmaması talebiyle Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığ'ına başvuruda bulundu.

Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Tüter’in talebini kabul ederek, istifasının geri aldığının tespitine karar verdi.

KONU CHP TARAFINDAN YSK’YE TAŞINDI

CHP Manavgat İlçe Sekreteri Ozan Gündüz ve Manavgat Belediye Meclis Üyesi Adil Baybuğ, Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan bildirimin kaldırılmasını istedi, kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek karara itiraz edildi. CHP’nin itirazı nedeniyle konu YSK’ye taşındı.

YSK, "İstifa tek taraflı bir hukuki tasarruf olup, istifa edilmekle birlikte derhal hüküm ifade eder ve bu istifanın geri alınması mümkün olmadığı gibi bu konuda ilçe seçim kurullarının yetkisi bulunmamaktadır" gerekçesiyle, Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararının “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

SEÇİM BUGÜN YAPILACAK

Manavgat Belediyesi’nde “rüşvet ve yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi bugün yapılacak.

Seçimde, istifa eden belediye meclis üyeleri yerine yedekten belirlenen CHP’li üyeler oy kullanacak.

İlgili Konular: #YSK #manavgat belediyesi #Meclis üyesi

İlgili Haberler

Rüşvet görüntüleri sonrası tutuklanmıştı… Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter itirafçı oldu
Rüşvet görüntüleri sonrası tutuklanmıştı… Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter itirafçı oldu Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda rüşvet görüntüleri sonrası tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, itirafçı oldu.
Manavgat İlçe Seçim, CHP’li belediye meclis üyesi yedek üyelerini Manavgat Belediye Başkanlığı'na bildirdi
Manavgat İlçe Seçim, CHP’li belediye meclis üyesi yedek üyelerini Manavgat Belediye Başkanlığı'na bildirdi Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamından tutuklanan isimlerden biri olan Mehmet Tüter’in itiraflarıyla, bazı CHP’li meclis üyeleri hedef alınmıştı. CHP'li üyeler tutuklama öncesinde istifa ederek meclis çoğunluğunun AKP'ye geçme ihtimalini ortadan kaldırdı.
Özel'den Manavgat Belediyesi açıklaması: Baklavacı sizin işbirlikçiniz! Kaçak içki ve uyuşturucudan almışlar, bir ay eğitip baklava kumpasını planlamışlar!
Özel'den Manavgat Belediyesi açıklaması: Baklavacı sizin işbirlikçiniz! Kaçak içki ve uyuşturucudan almışlar, bir ay eğitip baklava kumpasını planlamışlar! CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü adresi Antalya oldu. Mitingde konuşan Özel, Manavgat Belediyesi operasyonuna ilişkin "Polisin bir ay önce alıp saldığı baklavacı sizin işbirlikçiniz! Elimizde 32 saatlik görüntü var, dakika dakika baklava kumpasını planlamışlar!" dedi.