Manavgat İlçe Seçim, CHP’li belediye meclis üyesi yedek üyelerini Manavgat Belediye Başkanlığı'na bildirdi

Manavgat Belediyesi’ne yapılan operasyonda tutuklanan Mehmet Tüter, itirafçı oldu ve mecliste çoğunluğu AKP’ye geçirecek şekilde CHP’li belediye meclis üyelerinin adını verdi. Ancak CHP’li üyeler tutuklanmadan önce istifa etti.

Buna karşın operasyonu yürüten savcının eşi olan İlçe Seçim Kurulu hakimi, istifaları kabul etmedi. CHP’nin itirazı üzerine YSK, istifaların kabulü yönünde karar verdi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu hakimi rapor alarak yine istifaların işleme alınmasını önledi.

Gece yarısı İlçe Seçim Kurulu’na geçici hakim görevlendirmesi yapıldı. Geçici hakim YSK kararı doğrultusunda CHP’li üyelerin istifalarını işleme aldı ve yedek üyelerin mecliste görev yapmasına karar verdi.

AKP'YE GEÇMEYECEK

CHP’li yedek üyelerin görevlendirilmesiyle, mecliste çoğunluğu alarak belediye başkan vekilinin AKP’den seçilmesi ihtimali ortadan kalktı.