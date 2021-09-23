Manavgat’ta aynı bölgede ikinci yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA
23 Eylül 2021 Perşembe, 12:49
Manavgat’ta aynı bölgede ikinci yangın
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Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.

Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.


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