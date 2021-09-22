Son dakika... Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dağlık bölgede orman yangını çıktı. Yangına müdahaleye başlandı.

(DHA)
22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:25
Son dakika... Manavgat'ta orman yangını
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Yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı.

Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yangın bölgesine sevk edilen 2 helikopter ve 5 arazözle alevlerin söndürülmesi için çalışmaya başlandı.


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