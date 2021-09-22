Son dakika... Manavgat'ta orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dağlık bölgede orman yangını çıktı. Yangına müdahaleye başlandı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı.
Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yangın bölgesine sevk edilen 2 helikopter ve 5 arazözle alevlerin söndürülmesi için çalışmaya başlandı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- Lösemi ilaçları sahte çıktı!
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Dolmabahçe'de olaylı gece!
- Varank'tan uçan araba açıklaması