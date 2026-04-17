'Manidar' paylaşımı gündem olmuştu: İzzet Ulvi Yönter X hesabını kapattı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçen hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından dün de parti içinden peş peşe fesih haberleri geldi.

KÜTAHYA, ESKİŞEHİR, KARS...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP'nin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

YÖNTER'DEN "MANİDAR" PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Partideki "teşkilat depremi" sürerken, İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

Kişisel X hesabından paylaşım yapan Yönter, "Allah bes baki heves" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter, söz konusu paylaşımının ardından bir başka dikkat çeken bir tweeti de "retweet"lemişti.

Yönter'in retweet'lediği paylaşımda "Hırsla kalkan zararla oturur" ifadeleri yer almıştı.

X HESABINI KAPATTI

Son olarak Yönter'den kritik bir hamle geldi.

MHP'deki görevinden istifa eden Yönter, X (Twitter) hesabını kapattı. Yönter'in "@UlviYonter" kulanıcı adlı hesabına girilmeye çalışıldığında "Böyle bir hesap yok" uyarısı alınıyor.