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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmal var mı: EMO Başkanı Mahir Ulutaş anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmal var mı: EMO Başkanı Mahir Ulutaş anlattı

10.06.2025 13:32:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmal var mı: EMO Başkanı Mahir Ulutaş anlattı

Genç yaşta yaşamını yitirmesiyle Türkiye’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne neden olan olayda ihmal olup olmadığı kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Türkiye Ferdi Zeyrek’e ağlıyor. 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, evinin havuz tesisatını kontrol ederken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Zeyrek’in elektrik kaçağına maruz kalması, havuzların elektrik tesisatı ve ilgili düzenlemeleri de tartışmaya açtı. İlk olarak Zeyrek’in evindeki havuz sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, “Anlıyoruz ki en başından proje yanlış yapılmış. Kurulumdan başlayan bir hatalar zinciri söz konusu. Yanlış proje, yanlış kurulum, yanlış ekipman tercihi ile nem oranı yüksek bölgede yaşanan paslanma ile motorda kaçak meydana gelmiş, yine aynı nedenle kaçak esnasında akımı kesmesi gereken kaçak akım rölesi devreye girememiş” dedi. 

“Her yıl ölümler yaşanıyor”

Zeyrek’in evindeki tesisata ilişkin kontrol yapılmadığına ilişkin somut bir bilgi olmadığına değinen Ulutaş, “Ancak bu olayın yaşandığı tesisatı kontrol edecek bir uzman, bu sorunları tespit eder” ifadelerini kullandı. Havuz tesisatlarının özel bir sistem olduğunu ve uzmanlar tarafından yapılıp sonrasında da denetlenmesi gerektiğini belirten Ulutaş,  havuzlarda yaşanan elektrik kaçağı nedeniyle her yıl ölümlü kazalar olduğuna dikkat çekti. “Biz bu nedenle her yıl 2-3 kez açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak bu konuda düzenleme yetersiz. Her yıl havuzların aktif hale gelmeden önce denetlenmesi gerekirken bununla ilgili bir mevzuat yok” diyen Ulutaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Yönetmelik düzenlenmeli”

“Müteahhitler binayı yaparken maliyetten kaçmak için havuzları genel elektrik tesisatı ile bütün olarak yapıyor. Oysa havuz tesisatı, uzmanlar tarafından ayrıca kurulumunun ve denetlemesinin yapılması gereken bir alan. Mevzuatta açık var. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği düzenlenmeli. Periyodik kontrol için mevzuat oluşturulmalı. Öte yandan havus tesisatına, pano ve pompa bölümlerine uzman olmayan kimse girmemeli. Aksi halde bu yaygın sorun nedeniyle kazalar yaşanmaya devam eder.”

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