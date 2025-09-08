Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Besim Dutlulu Cumhuriyet’e konuştu: 'Projelerle büyüyeceğiz'

31 Mart 2024 yerel seçiminde CHP’yi 74 yıl sonra Manisa’da “yerel iktidar” yapan Ferdi Zeyrek’i, maalesef erken yaşta yitirdik. Talihsiz ve acı bir olayla Manisalılara veda eden Ferdi başkanın ardından, yalnızca Manisalılar değil bütün Türkiye ağladı.

Zeyrek’in yerini Akhisar’da ikinci dönem başkanlık yapan Besim Dutlulu aldı. Manisalı CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi eczacı olan Besim Dutlulu, zor bir dönemde görevi üstlenmiş olmanın heyecanını yaşıyor. Besim Dutlulu ile Manisa’yı ve kentin geleceğini konuştuk.

Ferdi Zeyrek gibi bütün ülkenin kalbini kazanmış bir başkanın ardından, bu görevi üstlenmiş olmanın yaratacağı duyarlılıkların farkında Dutlulu. Ama her fırsatta Ferdi başkanın anısına sahip çıkacaklarını ve gerçekleştirecekleri projelerle, çalışmalarla onun anısını yaşatacaklarını vurguluyor.

Besim Dutlulu’ya İzmir’de yaşanan “Ahmet Piriştina-Aziz Kocağlu geçiş süreci” ile ilgili benzerlikleri anısatıyorum; çünkü 21 yıllık ara ile yaşanan iki olay arasında ilginç benzerlikler var.

KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK

Dutlulu, oldukça toparlanmış bir yapı ve planlanmış projeler devraldığını vurguluyor. Ferdi Zeyrek’in başlattığı sosyal projeleri devam ettireceklerini özellikle vurguluyor. Olanaklar ölçüsünde sosyal desteklerin şimdiden artırılmaya başlandığını anımsatıyor. Akhisar’da yaptıkları esnafla tüketici arasında köprü işlevi gören sosyal yardım kartı örneğini, Manisa ölçeğinde yaşama geçireceklerini söylüyor. Ferdi başkan döneminde başlatılan kent lokantası, kent market ve benzeri sosyal projelerde yeni adımlar atılacak. Ayrıca bu sosyal projeler zincirine, farklı alanlarda yeni halkalar da eklenecek. Örneğin, bir tarım kenti olan Manisa’da küçük üreticiye damlama su sistemi desteği verilecek. Ayrıca İzmir ve Manisa arasında ortak projeler üretebileceklerini vurguluyor. Aslında bu ortak yaklaşımı ve dayanışmayı yaşamın gerçekleri de dayatıyor. Örneğin İzmir’de, İzmir doğumlulardan sonra en çok Manisalılar yaşıyor. İzmir’de kalıp da Manisa Organize’de çalışan ya da tam tersi Manisa’da yaşayıp İzmir’e çalışmaya giden çok yurttaş var. Aynı durum karşılıklı olarak üniversite öğrencileri için de geçerli. İki kenti birbirine bağlıyor ve daha da yakınlaştırıyor.

ORTAK KONU SU SORUNU

Bir de bugünlerde Manisa ile İzmir’i yakından ilgilendiren su, daha doğrusu susuzluk konusu var. İzmir Büyükşehir Belediye başkanı ve partidaşı Cemil Tugay’la ortak arayışlar içinde olduklarını ve projeler geliştireceklerini anlatıyor. İzmir ile ortaklaşmanın yalnızca su konusuyla da sınırlı olmadığını, ulaşım ve raylı sistem alanında da uzun erimli bir işbirliği yapılabileceği ve iki kentin raylı sistemle birbirine bağlanabileceğini konuşuyor. Ama öncelik, Manisa’nın merkezinde tramvay tarzı bir hafif raylı sistemi oluşturmak olacak.