Manisa'da can pazarı! Feci kazada 5 ölü, 6 yaralı!

Feci kaza Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
