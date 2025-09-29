Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da can pazarı! Feci kazada 5 ölü, 6 yaralı!

29.09.2025 00:32:00
Haber Merkezi
Manisa Salihli'de otomobille kamyonetin çarpışmasında beş kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır altı kişi ise yaralandı.

Feci kaza Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

