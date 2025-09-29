Manisa'da can pazarı! Feci kazada 5 ölü, 6 yaralı!

Feci kaza Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.