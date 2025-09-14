Manisa’da yasaklı ilaç kullanılan 6 ton üzüm imha edildi

Manisa il genelinde halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Alaşehir ilçesindeki bazı bağlarda yasaklı ziraat ilacı kullanıldığını tespit etti. Durum üzerine harekete geçen ekipler toplanan üzümleri kazılan çukura gömdükten sonra üzerlerine kireç dökerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde toplamda 12 dekar arazide 6 ton üzüm imha edildi.