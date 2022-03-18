Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 61 yaşındaki Yunus Şahin'in yakılarak gömülmüş halde cesedi bulundu.

AA
18 Mart 2022 Cuma, 17:42
Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu
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Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki evinden 16 Mart'ta otomobiliyle ayrılan 61 yaşındaki Yunus Şahin'in evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Yapılan incelemede Şahin'in kullandığı otomobilin Turgutlu'da olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı belirlenen Ö.G. (31) gözaltına alındı.

Ö.G'nin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları Şahin'i tabancayla öldürdüğünü ve Sarıbey Mahallesi'ndeki bir tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Kan izlerinin tespit edildiği tarlada yapılan kazıda Yunus Şahin’in yakılarak gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Ö.G'nin ağabeyi A.G'nin de (34) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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