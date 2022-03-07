Halil Falyalı cinayetinde kilit isim ortaya çıktı

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:00

Halil Falyalı cinayeti hâlâ Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kamuoyunun gündeminde önemli yer tutuyor.

Yeni iddiayı gündeme taşıyan gazeteci Timur Soykan, BirGün’de yayımlanan yazısında ifadelerde hiç adı geçmeyen ama Halil Falyalı’nın yakınındaki isimlerden olan Cemil Önal'dan bahsetti.

''BÜYÜK BAĞLANTI OLABİLİR''

Bugün yayımlanan yazısında Soykan, ''Önal'ın KKTC'de yakalanan gizemli şüpheli'' olduğunu söyleyerek, ''İstanbul’daki soruşturma evrakında örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Cemil Önal, resmi kayıtlarda Halil Falyalı’nın çalışanı olarak görünmüyor. Ancak Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı, Cemil Önal’ın, eşiyle çok yakın çalışan bir kişi olduğunu söyledi. İddiaya göre; Cemil Önal, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis organizasyonunda kilit noktada duruyordu. Yani bu kişi, Halil Falyalı’ya yönelik suikastta içerideki büyük bağlantı olabilir'' ifadelerine yer verdi.

''AYNI ANDA BAZ SİNYALİ VERDİ''

Yazısının devamında Soykan, Atakan Irmak’ın haberine atıfta bulunarak, ''Cemil Önal’ın, Mehmet Faysal Söylemez ile temasının olduğu iddia ediliyor. Bu habere göre; Cemil Önal’ın uçuş bilgileri, Mehmet Faysal Söylemez’in cep telefonunda bulundu. Ayrıca Mehmet Faysal Söylemez ile Cemil Önal’ın telefonlarının İstanbul Şişli’deki Söylemez Hukuk Bürosu yakınlarından aynı anda baz sinyali verdiği iddia ediliyor. Özetle; Cemil Önal’ın vereceği bilgiler, suikastın arkasındaki karanlık ilişkileri ortaya dökebilir” diye yazdı.