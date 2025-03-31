Manisa'da şüpheli ölüm: Balkondan 'düşen' kadın hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde apartmanda yaşayan 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine 'düştü'. H.A. yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da şüpheli ölüm: Balkondan 'düşen' kadın hastanede hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:35

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Sağlık Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine 'düştü'.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

H.A, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Etiketler: #Manisa

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