Mansur Yavaş ortaya çıkardı: Melih Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan manken kim?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yapılan operasyon sonucu kameralar karşısına geçti.

Yavaş, soruşturmaya gerekçe olan konu hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı.

Yavaş ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Gökçek döneminde yapılan usulsüz işlemleri paylaştı.

Gökçek, "'Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" dedi.

O mankenin kim olduğu ortaya çıktı.

O MANKEN DOUTZEN KROES

Yavaş'ın bahsettiği manken, Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı.

Kroes, 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Ankara'ya gelerek festivalin açılışını gong vuruşu ile başlatmıştı.

Kroes, lise öğreniminin ardından, fotoğraflarını Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir model ajansına gönderdi. Profesyonel modelliğe bu adımın sonrasında başlayan Doutzen Kroes, Time, Vogue ve Harper's Bazaar gibi dergilerde çalışmaları yayımlandı.