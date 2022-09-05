Mansur Yavaş: Türkiye’nin en büyük ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ kayıtları başladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 07:52

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çayyolu’nda inşa ettiği ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ için ön başvuruları bugünden itibaren almaya başlayacaklarını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Çayyolu Mahallemizde bulunan Türkiye’nin en büyük ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ için ön başvuruları yarından itibaren almaya başlıyoruz. Özel evlatlarımız, yaşıtlarıyla eşit şartlarda oynayacak, gelişecek, sosyal hayatın içerisinde olacaklar”

Yavaş, paylaşımında yer verdiği tanıtım videosunda ise “Çayyolu’ndaki engelsiz kreşimiz de Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşi oldu. 300 kişi kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip bina; görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlandı” bilgisini verdi.