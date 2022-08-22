Ümit Özdağ'dan muhalefete 'Mansur Yavaş' çağrısı: 'Milleti oyalamayı bırakın'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:13

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sığınmacı sorunuyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Sığınmacı sayısının arttığını, seçimlere doğru ilerlerken her geçen gün daha fazla sığınmacı ve kaçağa vatandaşlık verildiğini ileri süren Özdağ,13 bin 327 Pakistanlıya vatandaşlık verilip verilmediğinin açıklanmasını talep etti.

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 1 milyon 476 bin 368 olduğunu, seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermenin hedeflendiğini öne süren Özdağ, bir basın mensubunun, "Yaklaşık 1,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiğini söylüyorsunuz. Elinizde kanıt varsa sunabilir misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"1,5 milyon değil aslında 1 milyon 700 bini aştı diğer verilenlerle birlikte. Benim bir çağrım var 'Ümit Özdağ doğru söylemiyor' diyorsanız vatandaşlık verilenlerin listesini Resmi Gazete'de yayımlayın. 200 bin rakamı çıkarsa ben özür dilemeye hazırım."

YAVAŞ İÇİN LİDERLERE SESLENDİ

Özdağ, altılı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarına da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeleri için yeniden çağrıda bulundu. Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, sayın diğer altılı masada oturan liderler sizi sağduyuya, Türk milletinin egemenlik hakkını savunmaya, vatandaşlık verilerek Türkiye'de milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı cephe almaya ve artık altın gününe dönüşen altılı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum" dedi.