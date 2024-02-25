Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Altınok'un vaadine ilişkin, "3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:20
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu.

Konuşmasında AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’a cevap veren Mansur Yavaş, şunları söyledi: 

“Söz vermiştik seçimden önce kimseyi ayırmayacağız diye. Korkuttular, dediler ki 'işçileri atacak.' Bir tek kişi atmadık. Ama rakibimiz işe gelir gelmez, hem de kendi partilisi 600 kadar işçiyi işten attı.

Dediler ki 'sosyal yardımlar kesilecek.' Biraz önce projeler anlatılmış. 5 yıldır beni çakarlı araçlarla görmediniz, konvoy halinde görmediniz. 5 yıldır hiçbir yerde kendi fotoğrafımızı asmadık. Rakibim demiş ki '5 yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor.' Evet, seçim zamanı asıyoruz ama sizin gibi fotoğrafları sağa sol asıp Ankara halkının temiz parasını bunlara harcamadık.

Keçiören'de destek ihtiyacı olan 50 bin aile var. Keçiören Belediyesi bunu görmüyor. 5 bin kişi destek listesinde var. 50 bin kişiyi nasıl görmezsiniz, uzun süredir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Biz bu destekleri yapmaya başladık, 10-15 gündür 'Ben size Başkent Kart vereceğim, içine para yükleyeceğim, istediğiniz yerde harcayacaksınız' diyor. 3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz. Bugün adı değişmiş, Ankart yapacaklarmış."


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