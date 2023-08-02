Manzara görenlerin içini parçaladı... Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:49

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:50

Fotoğrafçı Mehmet (58) ve ev hanımı Songül (48) Kapılı çifti 35 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde otururken, çocuklarından 3’ü evlenip evden ayrıldı.

ALZHEIMER TEŞHİSİ KONULDU

Çiftin Özgür (29) isimli çocukları da çalışmak için Muğla’nın Bodrum ilçesine gitti. Ancak 4 sene önce Mehmet Kapılı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yaşlı adama Alzheimer teşhisi konuldu.

Bu süreçte iddiaya göre Songül Kapılı eşiyle hiç ilgilenmedi ve yaşlı adamı evde bırakarak sürekli dışarı çıktı. Ancak Özgür Kapılı, annesiyle ne zaman görüşse babasının durumunun iyi olduğunu duydu, ancak çalıştığı için 6 aydır bir türlü ailesinin yanına gelemedi.

Geçen aylarda ise anne Songül Kapılı, yatağa bağımlı hala gelen eşiyle ilgilenmeyi iyice kesti ve evi terk etti. Bu süreçte ise ev adeta çöp eve döndü. Komşular ise çiftin oğulları Özgür Kapılı’yı arayarak, "Annen babanla ilgilenmiyor. Baban çok kötü durumda. Evinizden de çok kötü kokular geliyor" dedi.

Fakat kız kardeşleri ve annesiyle görüşen Özgür Kapılı babasının hep iyi olduğunu duydu.

EVE GELDİ, ŞOK OLDU

Ancak sürekli aklı babasında olan genç adam, son olarak bir komşusunun kendisini tekrar araması üzerine iş yerinden izin alarak sabah saatlerinde ailesinin evine geldi. Kapıyı çalan adam kimsenin açmaması üzerine annesini aradı.

Annesinin de telefonlara cevap vermemesi üzerine Özgür Kapılı, durumu polise haber verdi. Polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri giren genç, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Yatağa bağımlı babasının saç ve sakallarının uzadığını, zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığını ve evin çöp evden farksız halde olduğunu gören genç, annesini defalarca kez aradı ancak yine cevap alamadı.

Kapılı, önce amcasına daha sonra da ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi yatağında yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Evin içerisinde ise yaşlı adamın kirli bezleriyle aynı odada kaldığı, içeride sigara izmaritlerinin olduğu, çöplerin evde biriktiği, buzdolabındaki yemeklerin de artık küflenerek kurtlandığı, mutfak ve diğer odalarda sinek ve böceklerin yuva yaptığı görüldü.

“YAZIKLAR OLSUN”

Özgür Kapılı, annesine sitem ederek, “Ben çalıştığım süreçte annemin babama bakmadığı haberleri kulağıma geliyordu. Babamın iyi olup olmadığını gözümle görmek için sabah eve geldim. Eve geldiğimde kapı kilitliydi. Kapıyı kırarak içeri girdim ve babamı yatakta uzanırken o halde gördüm. Yazıklar olsun. Bir insan eşini bu halde bırakıp gidemez. Babama meyve suyu verdiğimde nasıl çırpınarak içtiğini size anlatamam. Anneme ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BABAM HASTALANINCA ANNEM ONU BIRAKTI”

Annesinin eskiden babasına aşık olduğunu söyleyen Kapılı, “Annem benim numaramı ve babamın akrabalarının numaralarını hepsini engellemiş. Bu kadın önceden babama çok aşıktı. ‘Mehmet’im, Mehmet’im’ diyerek peşinde dolaşırdı, ağlardı. Babam hastalanınca ve para kazanamayınca onu bu hale getirdi. O kadın babamı ölüme terk etti. Maalesef ki o kadın annem oluyor. Kız kardeşlerim de bu olaya müdahale etmemişler. Babam da kızlarına çok severdi” dedi.

“MERHAMET ETMEYENE BEN DE MERHAMET ETMEM"

En son 6 ay önce Adana’ya geldiğini ve babasının durumunun daha iyi olduğunu, evinde bu durumda olmadığını belirten Kapılı, “Evin durumuna çok şaşırdım. Çünkü 6 ay önce böyle değildi. Biz gittikten sonra annem evi terk etmiş. Dolapların hepsini karıştırdım. Hiçbir eşyası yok. Dün gece de evde olduğunu sanmıyorum. Tahminimce annem günde bir öğün yemek ve bir bardak su verip kendisi dışarıda geziyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Anneme şunu söylemek istiyorum. Benim annem öldü. Onun helvasını kavuracağım ve o ölmeden herkese dağıtacağım. Bu da benim sözüm olsun. Merhamet etmeyen insana ben de merhamet etmem. Bu saatten sonra kendisini tanımıyorum kesinlikle” ifadelerini kullandı.

Yaşlı adamın hastanede tedavisi sürerken, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.