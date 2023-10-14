Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:40
Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Feci kaza, Mardin’in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesinde meydana geldi. Karşıdan gelen minibüs ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.


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