Markette 5 yaşındaki çocuğunu defalarca tekmelemişti: O baba tutuklandı!

Eskişehir'de Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin aile hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.