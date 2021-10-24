Marmara Denizi’nde iki gemi çarpıştı
Marmara Denizi'nde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden birinde hasar meydana geldiği ve su almaya başladığı belirtildi. İki geminin de Çanakkale'nin Lapseki ilçesine götürüldüğü öğrenildi.
Ukrayna'da Çin’e seyir halinde olan 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi, saat 06.10'da sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde çarpıştı. Aynı yöne seyir halinde olan iki geminin, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere beklemek için demir bölgesine giderken çarpıştıkları öğrenildi. Çarpışma nedeniyle Benitamou gemisinde hasar meydana geldiği ve su aldığı belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15 römorkörleri ile KEGM-0 ve SEREN-2 botunun bölgeye sevk edildiği, her iki geminin de Çanakkale'nin Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye bölgesine götürüleceği öğrenildi.
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