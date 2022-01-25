Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye'de kar sürprizi

25 Ocak 2022 Salı, 09:39

Marmaris'in Turunç, Osmaniye ve Bayır mahalleleri istikametine giden yollar, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin yardımıyla evlerine gönderildi. Mesudiye-Palamütbükü yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

BODRUM'DA KAR SEVİNCİ

Bodrum'un Mazı ve Etrim mahallelerinin kırsal kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bazı bölgelerde kar yağışı etkisini giderek artırırken, vatandaşlar kar yağışının olduğu alanlara çıkarak sevinç yaşadı.

FETHİYE'DE YOLLAR KAPANDI

Fethiye'nin Seki Mahallesi Gürbeli mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalle yolu kapandı. Yolda mahsur kalan bir vatandaş jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ölüdeniz ve Kayaköy mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kapanan yollar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha sonra buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.