Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye'de kar sürprizi
Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kapanan yollar açıldı.
Marmaris'in Turunç, Osmaniye ve Bayır mahalleleri istikametine giden yollar, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Datça'nın Mesudiye Mahallesi kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin yardımıyla evlerine gönderildi. Mesudiye-Palamütbükü yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.
BODRUM'DA KAR SEVİNCİ
Bodrum'un Mazı ve Etrim mahallelerinin kırsal kesimlerinde kar yağışı başladı.
Bazı bölgelerde kar yağışı etkisini giderek artırırken, vatandaşlar kar yağışının olduğu alanlara çıkarak sevinç yaşadı.
FETHİYE'DE YOLLAR KAPANDI
Fethiye'nin Seki Mahallesi Gürbeli mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalle yolu kapandı. Yolda mahsur kalan bir vatandaş jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ölüdeniz ve Kayaköy mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kapanan yollar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha sonra buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları konuştu
- Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başladı
- NASA'dan 1 milyon dolarlık soru
- 9 sinagog, açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak
- Tepkilerin ardından İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
- Toplantıda gazeteciye küfür etti
- Buzlu yolda kamyonet apartmanın bahçesine düştü
- Prof. Dr. Sipahi'den korkutan uyarı
- İsrail'e büyükelçi olarak kim atanacak?
- Instagram’ın sevilen özelliği Twitter'a geliyor