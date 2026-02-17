Masaj salonlarına baskın... 3 ilde 'Kadraj' operasyonu: Gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla, şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkân sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri 5 masaj salonu ve 18 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul’da belirlenen 20 adrese eş zamanlı "Kadraj" adı verilen operasyonda ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

12 TUTUKLAMA

Gözaltına alına şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12’si tutuklandı, 4’ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi adli kontrol kararı verildi.