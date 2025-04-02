MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu ayrıntısı: Suçlu olduğunu ispatlıyor mu?

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:20

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. "Kent uzlaşısı" ve "yolsuzluk" soruşturmalarından gözaltına alınan İmamoğlu ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı.

Tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu ile ilgili hazırlanan MASAK raporunun ayrıntılarına ulaşıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk, İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunu yazdı. MASAK raporuna göre; İmamoğlu’nun mali bir suçunun bulunmadığı görülüyor.

''SADECE İSTİHBARİ MAHİYETTE''

Öztürk, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"MASAK raporuna bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi suç gelirinin aklandığına dair bir saptama yok. Sadece istihbari mahiyeteki bilgiye göre Erkan Karaarslan ile danışmanlık sözleşmesi bulunduğu ancak böyle bir sözleşmenin varlığı ispatlanmadığı gibi buna ilişkin ödeme kaydına da rastlanılmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun gayrimenkul alım-satım ilişkisinde bulunduğu bazı kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adları geçtiği raporda yer alıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun bunları bildiği yönünde bir bulguya ulaşılamadı. Ekrem İmamoğlu aleyhine olduğu yolunda kamuoyuna yayılan iddiaların aksine rapor, Ekrem İmamoğlu’nun mali bir suçunun olmadığını açıkça ortaya koyuyor."