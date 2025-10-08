Meclis, alıkonulan milletvekilleri için toplandı: Meclis’ten İsrail’e kınama

TBMM Genel Kurulu, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu’nda İsrailli askerlerin müdahalesiyle alıkonulan Saadet Partisi milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün için toplandı.

Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. Oturumun açılışında konuşan Kurtulmuş, alıkonulan milletvekillerinin yanında olduklarını söyleyerek “Ne yazık ki Sumud filosunun gönüllü hareketine karşı uluslararası sularda müdahale edilmiş, insanlar savaş suçlusu-tutuklu arası bir muamele ile alı konulmuştur. Bu gemilere karşı yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Asla kabul edilemez. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, Türkiye’ye getirilmelidir. İsrail’in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederim. TBMM’den bu saldırıyı kınıyoruz. İsrail’in bir an evvel bu kanunsuz eylemine son vermesini uyarıyoruz. Üç arkadaşımızın alı konulmasını asla tasvip etmediğimizin altını çiziyorum. Orada sadece üç milletvekili değil, 600 milletvekilinin tamamı arkadaşlarımızla beraberdir. Meclis arkanızdadır, Türkiye arkanızdadır, milletimiz arkanızdadır” dedi.

‘DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLMELİDİR’

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuyla ilgili “Derhal İsrail’e nota verilmelidir. Diplomatik ilişkiler kesilmelidir. İsrail’li diplomatlar sınır dışı edilsin. İsrail’le her türlü ticareti sonlandırın. İsrail’e destek sağlayan bütün şirket ve kuruluşların mal varlıklarını dondurun. İsrail’de askerlik yapan çifte vatandaşların vatandaşlıklarına son verin. Hava sahasını da İsrail’le ilgili bütün uçuşlara kapatalım. Bütün uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirelim. Filistin’le ilgili gerekli tezkereyi Meclis’e getirelim” önerilerini sıraladı.

‘ACITASYON DEĞİL, SOMUT ADIM’

Arıkan “AK Parti, iktidar partisidir. Acıtasyon yapacak konumda değilsiniz. Somut adım atacak konumdasınız” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise, kınama bildirilerinin yetersiz kalmasını eleştirdi. Tan “Gazze’de yaşananlara tavır koyacaksak önce Erdoğan’ın Trump’a karşı yumuşak tavrını değiştirmesi gerekiyor. Bizi en çok hayrete düşüren konu nadir elementlerin Amerika’ya verilmesidir. İddialar gerçekse bu durum ülkemiz adına büyük bir felaketi barındırıyor. Bu karar bize göre kapitülasyondur. Gazze söyleminiz sözde lanet okumaları aşamıyor” diye konuştu.

'SİZ ANCAK SELAM YOLLARSINIZ'

AKP adına konuşan Seda Gören Bölük ise İsrail’le ticaret iddialarını reddetti. Bunun üzerine muhalefet sıralarından Bölük’e tepki yükseldi. Bölük, birçok devletin Erdoğan ile teması sonrası Filistin’i tanıdığını savunarak “Birçok lider bu soykırıma karşı atılan adımları cumhurbaşkanımızla teması sonrası atmıştır. Bununla gurur duymamız lazım” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de söz alarak İsrail’le ticaretin kesilmediğini söyledi. Emir, AKP sıralarına “Sumud filosuna selam gönderiyorlarmış... Fırkateyn niye yollamadınız? Siz ancak selam yollarsınız, nutuk atarsınız” tepkisini gösterdi.