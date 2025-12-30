Meclis Araştırma Komisyonu raporu tamamladı: Sosyal medyaya sınırlama geliyor!

Meclis Araştırma Komisyonu, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla kurulan taslak raporunu tamamladı.

157 sayfadan oluşan raporda, internet ortamında koruyucu tedbirler alınmasına ilişkin öneriler yer aldı.

ÖNERİLER SIRALANDI

İktidara yakın Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre, geleneksel medya, dijital yayın platformları ve internet ortamında çocuk güvenliği hakkında dikkat çeken tavsiyelerden bazıları şöyle:

Sosyal medya fenomenleri, içerik üreticilerine yönelik etik kurallar belirlenmeli.

Çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemek amacıyla yaş doğrulama, içerik sınıflandırma, otomatik filtreleme sistemleri ile ebeveyn kontrol mekanizmalarının kullanılması teşvik edilmeli.

Çocukların cep telefonu kullanımında zararlı içeriklerden korunmasını sağlamak amacıyla, güvenlik ayarları, çocuk koruma paketleri standart özellik olarak cihazlara entegre edilmeli.

Sosyal medya ve dijital platformlar, yapay zekâ destekli içerik denetimi, hızlı bildirim değerlendirme mekanizmaları, çocuk haklarına dayalı tasarım ilkeleri gibi koruyucu sistemleri hayata geçirmeli. Çocukların yetişkin içeriklerine erişimini engellemeyen sosyal medya platformlarına yönelik yaptırımlar artırılmalı.

Okul öncesi dönemden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, yaş gruplarına uygun hazırlanan eğitim programları ile çocukların haklarını, şiddetsiz iletişimi öğrenmeleri konularını içeren zorunlu bir derse müfredatta yer verilmeli.

Suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla alanda görev yapan uzmanların sayısı ve mesleki yeterlilikleri artırılmalı, rehabilitasyon ve topluma yeniden uyum odaklı projeler geliştirilmeli, suçun önlenmesine yönelik, risk etmenlerini azaltacak aile ve toplum temelli programlar uygulanmalı.