Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan ‘Öcalan’ açıklaması: ‘Öcalan’ın dinlenmesine komisyon karar verecek’

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada Meclis’te açılım süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonunun terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinlemesine ilişkin tartışmalara yönelik konuştu. Kurtulmuş, “Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla komisyon buna karar verir” dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de 28. Dönem 3. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Açılım sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, “Ümit ediyoruz ki, en kısa zamanda Türkiye artık terörle ilgili kaybettiği yıllarını, ağır ekonomik ve insani bedelleri geride bırakacak, yeni bir sayfa açarak barış huzur ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir. Türkiye'de geldiğimiz nokta, başka örneklere baktığımız zaman 5 ila 9 yıl arasında gelinen nokta. Silahların tamamen bırakılması, artık Türkiye için bir silahlı çatışma döneminin bütünüyle geride kalmış olması en hassas hususlardan birisidir” dedi.

Kurtulmuş, “Silahların tamamen bırakılması en hassas husustur. Örgütün gerçekten kendini feshettiği, silahları bütünüyle bıraktığıyla ilgili tespiti devletin güvenlik kurumları, MİT başta olmak üzere ilgili kurumlar saha tespitlerini yapar, tespit edip, kayıt altına alınır; nerede, kim kaç tane silah bıraktı. Bu bizim işimiz değil. Bu, devlet politikasıdır. Kısa süre içinde sonuç alacak noktaya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HENÜZ KOMİSYONUN GÜNDEMİNE GELMEDİ’

Meclis’te açılım süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonunun terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinlemesine ilişkin tartışmalara yönelik konuşan Kurtulmuş, “İlk andan itibaren komisyonumuzda aldığımız her karar oy birliğiyle aldığımız karar. Her şey kamuoyunun önünde açık bir şekilde cereyean ediyor. Bir toplantının dışşında hiçbir toplantımız gizli olmadı. O da MİT Başkanının ve ilgili bakanlıkların dinlendiği bir toplantıydı. Dolayısıyla komisyonun her bir konuda nasıl karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla komisyon buna karar verir. Benim tek başıma komisyon başkanı olarak karar vereceğim bir konu değildir” diye konuştu.

‘TOPLUMSAL RIZA’ VURGUSU

Komisyon çalışmalarının tamamlanması ve yasal sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Başlangıçta 31 Aralık’ı nihai tarih olarak koyduk. Eğer gerekirse ikişer aylık sürelerle komisyonun çalışmalarını uzatma yetkisini komisyona verdik. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Beklentilerimin üzerinde olumlu bir süreç. Şeffaf, açık. Bu sürecin önemli hususlarından biri toplumsal rızanın artırılmasıydı. Toplumsal rızanın artırılması için süreçle ilgili kimler varsa bunların dinlenmesinin toplumsal rızanın aracı olması... Görüyorum ki kuruluşlar burada gelip görüşlerini dile getirdikçe aslında toplumsal rıza da ciddi şekilde artıyor” ifadelerini kullandı.

‘EN TEMEL HUSUS, SİLAHLARIN BIRAKILMASI’

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Aynı zamanda da elimizi çabuk tutmamız gereken bir süreç. Uluslararası dengelerin sürekli değişmeye müsait yapısı Türkiye’nin barış ve kardeşlik sürecini süratlendirmesine işaret ediyor. Dolayısıyla bir taraftan toplumsal rızayı çoğaltmak endişesi içerisindeyiz. Aynı zamanda da elimizi çabuk tutmak durumundayız. Bu öyle bir süreç ki 2 ucunun da çok hassas bir şekilde teraziyi dengede tutmamız lazım. Bir tarafta Kürtlerin haklarını ve onurlarını dikkate alacaksınız, diğer tarafta da Türkiye’nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hasssasiyetlerin ve gururunu dikkate alcaksınız. Dolayısıyla bu dengeleri gözeterek şu ana kadar getirildi.

Buradaki çok önemli noktalardan biri İmralı’nın yaptığı açıklamalar neticesinde terör örgütünün sembolik olarak silah bırakma töreninin gereğenin devam ettirilmesi, örgütün silahsızlanmayı sürdürmesi ve yine İmralı’nın yaptığı açıklama gereği sadece Türkiye içerisinde değil Türkiye dışında tüm bileşenleriyle birlikte örgütün kendini feshettiğini ortaya koymasıyla sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Bizim şu anda geldiğimiz nokta dünyadaki başka örneklere baktığımızda 5 ile 9 yıl içinde gelinen noktadır. Önemlidir ama silahların tamamen bırakılması, artık Türkiye için silahlı çatışma döneminin bütünüyle geride bırakılması en hassas hususlardan biri.”

‘MEŞRUİYETİN TEK KAYNAĞI MİLLET İRADESİDİR’

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın tepki çeken “meşruiyet” açıklamasına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Türkiye’de meşruiyetin tek kaynağı vardır. O da millet iradesidir. O iradeden başka hiçbir iç ya da dış siyasi odağın Türkiye’ye meşruiyet sağlaması mümkün değildir. Şu anda da sağlam bir demokrasimiz vardır. Darbe süreçlerinden geçen, milletin büyük bedeller ödediği ülkemizde meşruiyetin temel kaynağı TBMM’de temsil edilen millet iradesidir” dedi.