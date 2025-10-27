Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan, PKK'nin çekilme kararı hakkında ilk yorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nin Türkiye'de çekilme kararının ardından konuştu.

Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılışında konuştu.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz. Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz."

Kurtulmuş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada,"Dün çok kabaca silahla, tüfekle, topla yaptıklarına, bugün yeni birtakım yöntemleri de ilave ederek, ekleyerek yeniden dünyayı şekillendirmek, yeniden dünyayı parsellemek, kendi güç dengelerini yeniden şekillendirmek istiyorlar" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatta aynı aşireti ortasından cetvelle bölerek bir kısmını başka bir ülkenin, bir kısmını başka bir ülkenin sınırlarında bıraktılar ama bir şeyi başaramadılar. Bu ülkenin insanlarının arasına düşmanlığı sokmayı başaramadılar. Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ve diğer halkların arasına asla düşmanlığı sokamadılar. Birliği, beraberliği yok edemediler. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür artık Türkiye bu yeni dönemin şartlarına uygun yeni bir karar vermiş, terör örgütünün kendisini feshetmesini ilan etmesiyle birlikte terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkaracak yeni bir döneme girmiştir."

"ÖRGÜT TAMAMEN TÜRKİYE'NİN SINIRLARINDAN ÇEKİLECEĞİNİ İLAN ETMİŞTİR"

Kurtulmuş, dünyada bazı ülkelerde terörün çözüm noktasına 5-6 senede gelindiğini vurgulayarak, Türkiye'de ise yalnızca 1 senede örgütün kendisini feshettiğini ve silahlarını bırakacağı sürece gelindiğini ifade etti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ve bir daha Türkiye'de terör eylemi olmayacağını ilan etmiştir. Ümit ve temenni ediyoruz, buradan çekilen örgütün ayrıca sınırlarımız ötesinde de varlığını en kısa süre içerisinde tasfiye etmesi ve artık sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, başka bölgelerde de bir daha terörden bahsedilmediği bir döneme girmeyi temenni ediyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz."

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun perşembe günü 16. kez toplanacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz nokta birçok ülke bakımından uzun yıllar sürecek çalışmanın sonucu. Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Böylece bir asır evvel emperyalist oyunu nasıl bozuyorsak şimdi de bu oyunu bozuyoruz.

Şöyle filmi biraz birkaç yıl öncesine alın. Suriye'deki iç savaş devam ederken birkaç hafta içerisinde 'DEAŞ' denilen bir örgütün nasıl Suriye'ye ve Irak'a getirildiğini, nasıl silahlandırıldığını, nasıl hızlı bir şekilde şehirleri, kasabaları alarak oradaki demografik yapıyı değiştirdiğini dün gibi hatırlayınız. Aynı şekilde orada bulunan PKK'ya bağlı olan terör örgütlerine ne kadar büyük silah yardımları yapıldığını, binlerce tırın nasıl oraya sokulduğunu biliyoruz ama oyun tutmamıştır.

Şimdi bu ülkenin halkları, emperyalizmin yeni oyununu bozacak ne Türk'ün ne Kürt'ün ne Arap'ın ne Sünni'nin ne Şii'nin ne Alevi'nin dostu olmayan küresel emperyalizme pabuç bırakmayacaktır. İnşallah bu bölgede ümit ediyoruz ki sadece fikirler konuşacak. Sadece insanlar arasında birlik, beraberlik, kardeşlik türküleri yer alacak. Yeni dönemin hayırlı olmasını, en kısa zamanda PKK başta olmak üzere bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık aradan çekilmesini bekliyor ve bunun için gayret sarf ediyoruz."