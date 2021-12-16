Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı

TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

DHA
16 Aralık 2021 Perşembe, 12:00
Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı
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TBMM halkla ilişkiler binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı.

Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Muhalefet partileri arasında ekonomiye ilişkin toplantıların devam edeceği kaydedildi.



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