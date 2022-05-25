Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beşli çete" dediği iş insanları arasında bulunan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdil'in 14 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan "Garanti kazanan adayımı açıklıyorum" başlıklı köşe yazısı nedeniyle tazminat davası açtı.

Kendisine hakaret edildiğini ve kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia eden Cengiz, 1 milyon TL tutarında tazminat talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz, senin milyar dolarların mı güçlü, benim kalemim mi, göreceğiz…" ifadelerini kullandı.