Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:29
Mehmet Cengiz’den Yılmaz Özdil’e 1 milyon liralık manevi tazminat davası
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beşli çete" dediği iş insanları arasında bulunan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdil'in 14 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan "Garanti kazanan adayımı açıklıyorum" başlıklı köşe yazısı nedeniyle tazminat davası açtı. 

Kendisine hakaret edildiğini ve kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia eden Cengiz, 1 milyon TL tutarında tazminat talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz, senin milyar dolarların mı güçlü, benim kalemim mi, göreceğiz…" ifadelerini kullandı.


Mehmet Cengiz yılmaz özdil tazminat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler