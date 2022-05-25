Çorlu Tren Katliamı davasında 10'uncu duruşma

Abone Ol google-news

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında yaşanan tren katliamına ilişkin davanın 10'uncu duruşması bugün başladı. Cumhuriyet.com.tr muhabiri Mehmet Oflaz, Çorlu'daki davayı yerinde takip ediyor. İşte Çorlu'da son durum...

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:33

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Tren Katliamı'nda 7'si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

Haberin devamı...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler