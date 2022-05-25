Çorlu Tren Katliamı davasında 10'uncu duruşma

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:33

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Tren Katliamı'nda 7'si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

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